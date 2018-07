Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Enpa Monza e Brianza lancia un allarme per gli animali selvatici: «Strutture al collasso» Nelle ultime settimane i volontari dell’Enpa di Monza e Brianza hanno provveduto al recupero di diversi animali selvatici sia nel capoluogo che in alcuni comuni della provincia: «Le nostre strutture sono al collasso»

A Monza, in particolare, sono stati salvati un gheppio e uno sparviero. Quest’ultimo è stato rinvenuto all’interno del parco in condizioni di salute precarie. Gli animali sono stati portati al Cras (Centro recupero animali selvatici) di Vanzago gestito dal Wwf, unico centro autorizzato ad accogliere queste particolari specie.

Monza Enpa selvatici cinciallegre

Ma anche nella struttura gestita da Enpa in via San Damiano 21 ogni giorno continuano ad arrivare piccoli di germani orfani della loro mamma, merli, ricci e piccioni di tutte le età. L’ultimo arrivato nel centro monzese è stato un nidiaceo di civetta trovato da un cittadino a Bernareggio mentre stava falciando l’erba del suo giardino. Il giovanissimo animale purtroppo è deceduto poco dopo.

«Le strutture preposte all’accoglienza e alla cura - segnala Enpa - sono al collasso e le associazioni animaliste come la nostra non possono far fronte da sole all’emergenza mentre istituzioni e forze dell’ordine latitano».

Monza Enpa selvatici riccio

Monza Enpa selvatici sparviero

