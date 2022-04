Emergenza profughi ucraini, il Comune di Sovico cerca traduttori L’ente pubblico è alla ricerca di volontari e volontarie disponibili ad aiutare nella traduzione ucraino - italiano, che saranno di supporto agli uffici e alle associazioni del Terzo Settore per agevolare i contatti.

Emergenza Ucraina: il Comune di Sovico cerca traduttori. Cosa fare per dare una mano in questa difficile situazione? “Parli ucraino? Sei in grado di assisterci nella traduzione immediata per comprendere i profughi ucraini che stiamo ospitando? Allora è il tuo momento!” fa appello l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Barbara Magni.

Il Comune è infatti alla ricerca di volontari e volontarie disponibili ad aiutare nella traduzione ucraino - italiano, che saranno di supporto agli uffici e alle associazioni del Terzo Settore per agevolare i contatti con i cittadini ucraini ospitati.

Per informazioni e adesioni, è possibile scrivere oppure chiamare indicando i dati e la disponibilità a: [email protected] oppure 039 2263056 il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 17.

© RIPRODUZIONE RISERVATA