Elezioni, il live blog delle Comunali 2021 in Brianza: alle 23 di domenica affluenza del 40,62%, urne aperte fino alle 15 Elezioni per il sindaco e il consiglio comunale a Arcore, Biassono, Briosco, Desio, Limbiate, Seveso, Varedo, Vedano al Lambro, Verano Brianza, Vimercate. Il Live blog del Cittadino.

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, elezioni in dieci Comuni della provincia di Monza e Brianza per il sindaco e il consiglio comunale. Coinvolti Arcore, Biassono, Briosco, Desio, Limbiate, Seveso, Varedo, Vedano al Lambro, Verano Brianza, Vimercate. Il Live blog del Cittadino (che, come sempre, si legge dal basso verso l’alto: la prima notizia è la più recente).

Dopo la giornata di domenica (7-23), lunedì urne aperte ancora fino alle 15. Poi è previsto subito lo spoglio delle schede. Il Cittadino seguirà le operazioni in diretta dai vari Comuni.

Alle 23 di domenica ha votato il 40,62% degli aventi diritto, un dato inferiore al precedente del 2018 (58,78%) quando però si è votato in giorno unico e più basso del dato nazionale (41,65%).

Le affluenze per Comune alle 12, alle 19 e alle 23:

Arcore 12,09; 35,69; 42,16

Biassono 15,50; 39,86; 46,02

Briosco 17,53; 44,11; 49,99

Desio 11,85; 33,77; 39,80

Limbiate 11,01; 29,84; 35,48

Seveso 10,26; 30,52; 35,61

Varedo14,48; 39,41; 44,57

Vedano al Lambro 12,49; 35,64; 41,40

Verano Brianza 13,95; 37,00; 42,33

Vimercate 12,93; 36,68; 44,11

