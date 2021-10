Salvini parla di Monza e degli altri capoluoghi al voto in primavera: «I nomi dei candidati entro novembre» Il segretario della Lega Matteo Salvini chiede alla coalizione di centrodestra di identificare i nomi dei candidati per le elezioni amministrative di primavera entro novembre «per avere cinque o sei mesi di tempo». E cita anche Monza.

«I nomi dei candidati sindaco del centrodestra entro novembre»: Matteo Salvini dalla sede di via Bellerio a Milano della Lega incassa i risultati elettorali e a metà pomeriggio rilancia la palla nella coalizione con Forza Italia e Fratelli d’Italia. Fa i nomi di 25 capoluoghi italiani, «da Genova a Palermo, da Monza a Lecce» dove «il centrodestra ha il dovere di individuare i suoi candidati il prima possibile entro il mese di novembre per avere cinque o sei mesi di tempo per spiegare la nostra idea di buon governo».

Il riferimento è alle divisioni e alle lungaggini che hanno contaminato per esempio la campagna elettorale di Milano, dove Giuseppe Sala è stato confermato al primo turno elettorale. «L’affluenza è bassissima, visto che la maggioranza delle persone non ha ritenuto utile andare a votare e questo comporta una autocritica».

Il centrodestra di Monza nei mesi scorse e ancora nelle ultime settimane ha dato per scontata la ricandidatura di Dario Allevi, il sindaco in carica per ora non ha ancora confermato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA