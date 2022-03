Elezioni comunali, primo slogan per Erba (centrosinistra): “Il lissonese giusto per non tornare indietro” Il candidato che potrebbe prendere il testimone da Concettina Monguzzi: «Voglio una città più bella, vivibile, ordinata e sicura e non desidero che quanto di buono è stato fatto negli ultimi 10 anni venga gettato al vento»

“Il lissonese giusto per non tornare indietro”. Svela il primo slogan elettorale il candidato sindaco di centrosinistra, Antonio Erba, ma non solo. Il primo a Lissone a scoprire le carte, domenica 6 marzo in piazza Libertà sarà anche il primo ad incontrare i cittadini per un confronto sul futuro della città.

Una città che Erba vuole pulita, ordinata, illuminata, sicura. “Da lissonese è questa la città che ho in mente” si legge sul manifesto elettorale che raffigura l’attuale assessore all’urbanistica. Il suo programma elettorale è anticipato in 14 punti: si va dalla tutela del territorio al miglioramento del decoro urbano, dalla centralità delle persone al sostegno alle attività produttive. Passando da sicurezza, innovazione, investimenti in istruzione, sport e cultura, coinvolgimento dei cittadini, promozione della legalità. Ed ancora, sviluppo dei servizi sociosanitari, supporto alle donne che lavorano e alle famiglie, ai giovani, sino alla riorganizzazione degli uffici.

“Ripartiamo dopo due anni e mezzo di pandemia per rilanciare Lissone con un nuovo progetto di città” spiega. Ad un amico che gli ha chiesto “chi te lo fa fare?”, Erba risponde così: “è vero, gli impegni sono tanti, ma in questo momento ce n’è uno che sento prevalere sugli altri: candidarmi sindaco della mia città forte dell’appoggio e del consenso che le forze della coalizione di centrosinistra mi hanno dimostrato e continuano a dimostrarmi. Questo mi spinge a candidarmi e lo faccio con tutta la voglia, la passione, l’entusiasmo che potrò garantire. Lo faccio per Lissone. È giunto il momento di dare ancora di più a questa città, che deve diventare più bella, vivibile, ordinata e sicura e non voglio che quanto di buono è stato fatto negli ultimi 10 anni venga gettato al vento”.

