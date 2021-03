Elezioni a Vimercate, il leghista Pellegrini: «Confronto con chi pensa ai fatti e non alle chiacchiere» Il senatore della Lega Pellegrini detta la linea per le possibili alleanze in vista delle elezioni comunali di Vimercate: «Pronto al confronto con chi ha un requisito: fatti e niente chiacchiere».

Le parole d’ordine della Lega in vista delle prossime elezioni comunali di Vimercate sono “fatti e niente chiacchiere”. A indicare la strada è il senatore del Carroccio Emanuele Pellegrini. «Bisogna pensare al futuro dei vimercatesi. Non certo a vecchi teatrini politici quali le innumerevoli, multiformi e sorprendenti dichiarazioni che si rincorrono sulla stampa, fra protagonisti veri o presunti, di ogni estrazione partitica o civica. Dopo il ventennio di gestione del Partito Democratico, concluso con il voto di protesta di cinque anni fa, e terminato l’incolore mandato dei pentastellati, è arrivato il momento per una rinascita vera di questo territorio, che si metta alle spalle troppe stagioni negative» ha detto il senatore.

Per il rilancio della città più importante della Brianza Est Pellegrini ritiene che «bandierine fluttuanti e personalismi capricciosi non ci riguardano e non li commentiamo. Ci interessano progetti concreti, competenza e affidabilità, sia nelle persone che nei gruppi, politici e civici. La Lega ormai da tempo sta investendo in tal senso senza l’ausilio della grancassa mediatica, con un unico obiettivo: far conoscere la buona amministrazione ai vimercatesi, portare il buon senso sul territorio, per il territorio. Confronto e dialogo sono le nostre parole chiave. Se troveremo comunanza di intenti e voglia di metterci la faccia, saremo felici di sederci al tavolo e fare squadra. Ma a noi sta a cuore un preciso requisito: sì fatti, no alle chiacchiere».

