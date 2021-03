Elezioni comunali a Vimercate: Mauro Riva e Cinzia Nebel i nomi dei possibili candidati sindaco del centrodestra Riva è espressione di Fratelli d’Italia, Nebel della associazione Vimercate e Buon Senso che potrebbe trasformarsi a breve in una lista civica. Non è escluso che a breve possa emergere un terzo nome.

È una sfida a due forse a tre per candidarsi sindaco per il centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali. In lizza ci sono Mauro Riva e Cinzia Nebel, ma non si possono escludere outsider dell’ultimo minuto. Riva 51enne esperto chimico, lavora per un’azienda di Villasanta ed è tesserato Fratelli d’Italia, dopo le esperienze nel Pdl e in An.

Originario di Desio, da 25 anni risiede a Vimercate. «A nostro parere è sicuramente la persona giusta, molto attenta all’ambiente – dice il presidente di circolo di Fdi Giuseppe Moretti -. Però al momento ci stiamo concentrando su altre priorità con gli alleati della nostra coalizione». Che oltre a Fratelli d’Italia conta la Lega, Forza Italia e l’associazione Vimercate e Buon Senso che potrebbe trasformarsi a breve in una lista civica.

Del sodalizio fa parte Cinzia Nebel, ovvero l’altro nome tra i papabili per guidare tutti gli alleati di centrodestra alla conquista di palazzo Trotti. Nebel ex consigliere comunale di minoranza in quota Lega durante l’amministrazione di Paolo Brambilla, è molto attiva in diverse associazioni del territorio, come Avps. Si era allontanata qualche anno fa proprio dal Carroccio, interrompendo i rapporti con i vecchi dirigenti del partito, candidandosi nel 2016 con Noi per Vimercate, capeggiato, sia all’epoca come oggi, da Alessandro Cagliani. Ora invece sembra che tra la possibile candidata sindaco e la Lega sia tornato per lo meno il sereno e, anzi, sia l’onorevole leghista Massimiliano Capitanio a caldeggiare il suo nome. Martedì sera 2 marzo si è tenuto un incontro tra i diversi partiti alleati e non si sono ancora sciolte le ultime riserve. Ma non si può escludere che oltre a Riva e Nebel possa uscire un terzo candidato. Per quanto riguarda gli altri schieramenti sono già stati definiti gli alfieri, ovvero Francesco Cereda per il centrosinistra e Francesco Sartini per il Movimento Cinque Stelle. Mentre Cristina Biella, di Vimercate Cambia, e Alessandro Cagliani, di Noi per Vimercate, veleggiano verso una solida intesa per correre insieme alle prossime elezioni.

