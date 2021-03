Elezioni comunali a Vimercate, il sindaco Francesco Sartini (5 Stelle) si ricandida: l’annuncio in dialetto in un video Il primo cittadino uscente tenterà il bis, in un video cittadini e simpatizzanti grillini illustrano quanto fatto negli ultimi cinque anni. Il Movimento in questa tornata sarà sostenuto anche dalla lista civica Vimercate Sì.

«Se sem tuc insema al faria ancamo». Queste sono le parole di Francesco Sartini che si ricandida alla carica di sindaco per Vimercate. Il dialetto brianzolo per un toscano è un po’ balbettante però il primo cittadino dei Cinque Stelle prova il bis per governare Vimercate.

Sartini si ripresenta alle urne tramite un video in cui cittadini e simpatizzanti grillini illustrano quanto fatto dal sindaco in questi ultimi cinque anni. La notizia della ricandidatura era nell’aria e i grillini saranno sostenuti anche dalla lista civica Vimercate Sì.

In vista delle prossime elezioni comunali, per il momento hanno annunciato la candidatura Francesco Sartini per i Cinque Stelle e Francesco Cereda per il centrosinistra. Per completare il quadro si attendono le decisioni del centrodestra e di Vimercate Cambia.

IL VIDEO

