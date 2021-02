Due auto si scontrano in via Ratti a Lesmo, una finisce nel fosso Due auto si sono scontrate in via Ratti a Lesmo, nei pressi dell’incrocio con via Brianza a Camparada. Una delle due vetture è finita nel fosso.

Incidente tra due auto in via Ratti a Lesmo. Nel primo pomeriggio di domenica 7 febbraio due vetture si sono scontrate all’incrocio tra via Ratti e via Brianza, proprio al confine con Lesmo e Camparada. Per cause ancora in via di accertamento (sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, giunti sul posto) le due auto, una Nissan Micra e un suv, si sono speronate forse anche a causa del violento acquazzone che si è abbattuto sulla Brainza durante la mattinata. Il suv è finito nel fosso che corre lungo la careggiata. Sul posto anche un’ambulanza del 118 per prestare i soccorsi del caso.

