Due arresti per la truffa della vendita della frutta, furto e rapina: ladri riconosciuti dalle vittime

Due arresti per la truffa della vendita di frutta. I carabinieri di Muggiò hanno eseguito l’ordinanza, in collaborazione con i colleghi di Afragola (in provincia di Napoli), nei confronti di un uomo di 38 anni e di uno di 48 anni, di origine partenopea e già noti alla giustizia, ritenuti responsabili di 10 episodi di truffa, furto e rapina impropria commessi verso anziani per lo più ultrasettantacinquenni. Agivano sempre nello stesso modo: si avvicinavano alle vittime con la scusa di proporre della frutta in vendita e ne approfittavano per rubare portafogli, bancomat o altri averi. Alle volte si fingevano conoscenti e procedevano nei loro piani dopo aver abbracciato le loro vittime.

Le indagini erano scattate dopo un episodio di truffa a Bovisio Masciago, nell’agosto 2018: in quella circostanza un uomo ultra ottantenne era caduto rovinosamente a terra cercando di inseguire l’auto con a bordo i due che l’avevano derubato dopo l’acquisto di cinque euro di arance. Quell’episodio e numerose altre denunce da parte di anziani che avevano raccontato tutti della medesima tecnica ha permesso di identificare i responsabili. Riconosciuti anche dalle vittime nelle foto mostrate dalle forze dell’ordine.

