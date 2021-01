Duce sullo zucchero a Besana, interviene Corbetta: «Il Pd lo sapeva da anni, sono a corto di argomenti» Anche Alessandro Corbetta, besanese e consigliere regionale della Lega, interviene sulla polemica delle bustine di zucchero con l’effige di Mussolini: «Il Pd lo sapeva da anni, oggi evidentemente sono a corto di argomenti».

«Da anni il Pd di Besana sapeva della presenza delle bustine di Mussolini nel bar di Erich». Alessandro Corbetta, consigliere comunale della Lega seduto anche in consiglio Regionale, dice la sua sulla denuncia social della sezione cittadina del Partito democratico, relativa alla presenza di bustine di zucchero con Benito Mussolini in un bar di Valle Guidino. Anche il titolare dell’esercizio commerciale ha segnalato al Cittadino che «le bustine sono così da sei anni».

Nell’interpretazione del lumbard, «quando la questione uscì sulla stampa diverso tempo fa, l’allora sindaco del Pd (Sergio Gianni Cazzaniga, nda) aveva minimizzato la cosa scherzandoci su. Oggi, evidentemente a corto di argomenti, il Pd cambia atteggiamento facendo finta di scoprire l’acqua calda e scatenando un polverone sul nulla».

«Non sono un fan del Duce né un fascista», dice Corbetta che però assicura che «continuerò ad andare a bere il caffé da Erich». Ribattendo così alla promessa dem del boicottaggio del locale nel caso in cui dal barista non arrivassero le scuse e l’eliminazione delle bustine.

«In un momento del genere penso che la bussola da seguire per chi fa politica sia la tutela dei lavoratori e delle attività che il governo sta mettendo vergognosamente in ginocchio, ma per il Pd nostrano la priorità è mettere alla gogna uno storico esercizio besanese per le idee politiche del suo gestore» chiude Corbetta.

