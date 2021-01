Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Rosario Mancino (Foto by Fabrizio Radaelli)

Duce sullo zucchero, Fratelli d’Italia risponde al Pd: «Visto il momento sulle bustine sarebbe più attuale il faccione di Conte» Rosario Mancino, presidente provinciale FdI, replica alla denucia social del Partito democratico delle bustine di zucchero con Benito Mussolini utilizzate in un bar del paese: «Visto il momento sulle bustine sarebbe più attuale il faccione di Conte».

«Visto quanto sta accadendo in parlamento sulle bustine sarebbe più attuale il faccione di Conte, che stampa Dpcm a sfregio della Costituzione senza nemmeno una maggioranza assoluta al senato - dice Mancino - Il Pd locale, come quello nazionale, per distrarre dalla violenza alla democrazia che attuano quotidianamente, cerca di distrarre l’opinione pubblica sempre gridando al fascismo».

