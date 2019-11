Droga, un arresto ad Agrate Brianza: i vicini si lamentano dei rumori e fanno scoprire una serra di marijuana Dalle liti condominiali all’arresto il passo, in questo caso, è stato breve. I carabinieri avevano ricevuto reclami per i rumori che provenivano da un box di un condominio di Agrate Brianza e a un controllo hanno scoperto una serra in una intercapedine con piante di marijuana.

I vicini si erano lamentati dei rumori insistenti che arrivano dal garage, i carabinieri di Agrate Brianza lì hanno scoperto una serra indoor con sei piante di marijuana dell’altezza di ottanta centimetri e varie confezioni di semi. I militari erano intervenuti per dissidi condominiali: i rumori per cui i vicini avevano protestato erano quelli prodotti per ricavare la serra all’interno dell’intercapedine e per continuare nel lavoro di coltivazione.

Nei guai è finito un uomo di 43 anni, italiano, arrestato per coltivazione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Processato per direttissima, per lui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Oltre alle piante nel box, i carabinieri nella perquisizione dell’appartamento hanno trovato circa tre etti di marijuana e hashish (questo suddiviso in 36 panetti), un bilancino elettronico di precisione e una macchina per sottovuoto per il confezionamento. Difficile a quel punto cercare di convincere le forze dell’ordine che si trattasse solo di un hobby coltivato per passione delle piante e pollice verde.

