Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Soccorsi inutili per l’anziano

Dramma della solitudine a Concorezzo, uomo di 79 anni trovato morto in casa Un uomo di 79 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Concorezzo.

Un malore improvviso è costato la vita a un uomo di 79 anni, trovato esanime nella sua abitazione di via Volta a Concorezzo nella mattinata di mercoledì 18 agosto, dove viveva da solo. L’allarme è stato dato da una vicina di casa, che da qualche giorno non lo vedeva più entrare o uscire dal suo appartamento. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Una volta che i pompieri hanno sfondato la porta d’ingresso chiusa a chiave, è stato rinvenuto il corpo privo di vita del concorezzese e i paramedici hanno potuto solo constatarne il decesso avvenuto secondo le prime analisi a seguito di un malore, tanto che il magistrato di turno non ha ritenuto di procedere all’autopsia, ma di restituire la salma ai parenti.

La familiare più prossima dell’anziano è una sorella che vive a Milano. L’anziano era affetto da diverse patologie, ma soprattutto la sua solitudine è stata purtroppo fatale, poiché nel momento del bisogno non è riuscito a chiedere aiuto a nessuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA