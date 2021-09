Il cantiere della Dorsale Idrica su viale Grigna in prossimità di via Adamello a camparada (Foto by Gabriele Galbiati)

Dorsale idrica della Brianza a Camparada: chiusa per lavori via Adamello A partire da lunedì 6 settembre i cantieri gestiti dal Cap interesseranno il tratto di via Grigna verso l’incrocio con la via Monviso. Tutte le novità viabilistiche.

Proseguono gli interventi del Cap per la realizzazione della dorsale idrica della Brianza: a partire dal 6 settembre è prevista la chiusura dell’accesso su via Adamello.

A partire da lunedì 6 settembre, infatti, i cantieri interesseranno il tratto di via Grigna verso l’incrocio con la via Monviso. Per gli spostamenti veicolari dal centro di Camparada verso California non è più possibile utilizzare la via Adamello e la via Lario ma dovrà essere effettuato il passaggio da Lesmo attraverso la via Ratti e la SP7.

Resterà invece sempre garantito il transito sul tratto della pista ciclopedonale e l’accesso alle proprietà per i residenti, con limitazioni temporanee che potrebbero verificarsi durante gli orari di attività del cantiere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA