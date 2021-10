Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Donna scomparsa a Capriano di Briosco, secondo giorno di ricerche con droni e unità cinofile - FOTO Giovedì a Capriano di Briosco e dintorni secondo giorno di ricerche per ritrovare Sabrina Velati, 51 anni, scomparsa dalla sua abitazione nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 ottobre. La donna si era allontanata a piedi.

Una quarantina di uomini con droni e unità cinofile: sono riprese giovedì mattina a Capriano di Briosco e dintorni le ricerche di Sabrina Velati, 51 anni, scomparsa dalla sua abitazione nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 ottobre. La donna si era allontanata a piedi.

Le ricerche erano iniziate nella mattinata di mercoledì, erano proseguite per tutta la giornata senza esiti e poi interrotte in tarda sera. Secondo quanto è emerso mercoledì, la donna lavora come pastore con il marito e il figlio. E questo particolare è l’unica nota positiva della vicenda: sarebbe una donna forte, abituata a stare all’aperto anche con temperature basse, e conoscerebbe bene anche le zone meno battute del territorio.

In via Da Vinci è stata posizionata l’unità di comando locale (Ucl) dei vigili del fuoco a bordo del quale il personale specializzato in topografia applicata al soccorso - l’analisi del territorio - terrà traccia del lavoro effettuato dalle squadre di ricerca.

Impegnate anche, oltre alle squadre ricerca, squadre del nucleo cinofili dei Vigili del fuoco e dei droni del nucleo Sapr (sistema aeromobile a pilotaggio remoto).

A supporto c’è ancora l’associazione The Rescue Dog di Triuggio. I gruppi di cinque operatori di protezione civile e vigili del fuoco disposti a pettine con il cane alla testa del gruppo ispezionano le varie zone assegnate.

Iniziate dalla zona di Capriano, le ricerche giovedì si sono estese verso Briosco e lungo la Sp 155.

