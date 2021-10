Donna scomparsa a Capriano di Briosco, ricerche sospese per la notte Finora nessuna novità: le ricerche della donna di 51 anni scomparsa dalla notte tra martedì e mercoledi dalla sua abitazione di Capriano di Briosco riprenderanno nella mattina di giovedì 21 ottobre.

Riprenderanno nella mattina di giovedì 21 ottobre le ricerche della donna di 51 anni scomparsa dalla notte tra martedì e mercoledi dalla sua abitazione di Capriano di Briosco. Sulle tracce di Sabrina Velati si sono messi fin dalla tarda mattinata carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, protezione civile, Associazione nazionale carabieri, unità cinofile: una quarantina di persone in tutto, ma gli sforzi finora hanno dato esito negativo.

briosco - scomparsa sabrina velati

La donna si sarebbe allontanata a piedi da casa, di notte, lasciando gli effetti personali compreso il telefono cellulare che sarebbe potuto essere un utile alleato per le ricerche. L’allarme è stato dato dalla famiglia, marito e figlio che come lei lavorano come pastori. Un particolare non trascurabile per i soccorsi, visto che la donna conoscerebbe bene anche le zone meno battute del territorio.



Dal momento dell’allarme le ricerche si sono concentrate nella zona boschiva della chiesetta dei Morti, poi intorno a Capriano e anche nel centro abitato. Negativa l’ispezione di un capannone di proprietà della famiglia a cui i soccorsi erano arrivati seguendo una delle unità cinofile e negativi, in serata, anche i controlli in un paio di casolari nella zona del ciliegio secolare.

Capriano di Briosco ricerche donna scomparsa

Alle ricerche partecipano carabinieri e polizia locale, vigili del fuoco di Desio, da Milano con unità cinofile e squadre con i droni e da Bergamo, Associazione nazionale carabinieri con le unità cinofile, l’associazione Rescue Dog di Triuggio, gli Alpini.

Chiunque abbia informazioni dovrà rivolgersi subito alla Stazione Carabinieri di Giussano o alla Polizia Locale di Briosco o direttamente al 112.

