Capriano di Briosco, ritrovata viva la donna scomparsa

È stata ritrovata viva e in buone condizioni la donna di 51 anni che da due giorni e due notti mancava dalla sua casa di Capriano di Briosco. È stata individuata e soccorsa intorno alle 21. Ne ha dato subito notizia il sindaco Antonio Verbicaro, che due giorni fa aveva condiviso la notizia e l’appello a rivolgersi ai carabinieri.

“Con grande sollievo vi annuncio il ritrovamento della Sig.ra Sabrina Velati. Ringrazio tutte le persone che, instancabilmente, hanno preso parte alle ricerche ed auguro alla Sig.ra Velati di riprendersi presto”, ha scritto il sindaco.

La donna è stata ritrovata non lontano dall’edificio di famiglia, un ricovero per animali, dove si erano concentrate le ricerche. Decisiva sarebbe stata una segnalazione, che ha permesso la verifica proprio quando era stata decisa di nuovo la sospensione delle ricerche per oscurità. È stata trasferita in pronto soccorso all’ospedale San Gerardo di Monza in codice verde per accertamenti.

Per due giorni il territorio di Capriano e Briosco, le aree boschive, la zona intorno alla Bevera e al Lambro sono stati battuti da squadre composte da vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, polizia locale col supporto di droni e unità cinofile, presente anche l’associazione The Rescue Dog di Triuggio.

