Desio: auto contro motorino in via Milano, feriti due adolescenti Grave incidente stradale la sera di venerdì 8 in via Milano a Desio. Un’auto si è scontrata con un motorino e due ragazzi sono stati trasportati in ospedale, uno dei due era in codice rosso

Grave incidente in via Milano a Desio poco prima delle 21.30 venerdì 8 febbraio. Un’auto che stava per parcheggiare ha investito un motorino sul quale c’erano due ragazzi di 15 e 16 anni.

Frontale auto contro moto a Desio

Uno dei due è stato trasportato in codice rosso a Niguarda, l’altro in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. L’incidente è successo in prossimità di un ristorante a circa 500 metri dall’ospedale di Desio. Sul posto la Croce Rossa di Varedo e Desio, l’automedica di Monza e i carabinieri di Desio per i rilievi

