Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

“Dalla peste al Covid”, il medico dell’Asst Brianza scrive un libro sulle pandemie Biagio Tinghino è responsabile del Servizio di Alcologia e Nuove Dipendenze dell’Asst della Brianza e specialista di Malattie infettive.

Medico, specialista in Malattie Infettive e in Gastroenterologia, esperto di promozione della salute, responsabile del Servizio di Alcologia e Nuove Dipendenze dell’Asst della Brianza. E anche scittore.

Il dottor Biagio Tinghino ha dato alle stampe il libro “Pandemie. Dalla peste al Covid. Storia e rimedi per affrontare le emergenze sanitarie” in cui racconta, con un linguaggio divulgativo, aneddoti e storie delle malattie infettive: dalla peste di Atene, alla cosiddetta “Morte Nera” del ‘300 e la peste a Milano di cui scrive Alessandro Manzoni nei Promessi sposi.

Poi un salto nei secoli per affrontare con evidenze scientifiche il tema dell’efficacia dei vaccini e delle ultime cure contro il Covid.

“La sera del 21 febbraio 2020 – scrive nell’introduzione – mi sono convinto che avremmo dovuto prepararci al peggio. Tutti speravamo che l’infezione da coronavirus sarebbe rimasta limitata alla Cina. Ma i virus non sanno leggere e scrivere e soprattutto non rispettano i confini tra uno stato e l’altro”.

Durante la prima grande ondata, racconta Tinghino, “ho continuato ad assistere i miei pazienti e ho preso la decisione, tornando a casa, di dormire in una camera separata. Mangiavo da solo, lontano da mia moglie e dai miei figli…Migliaia di medici e di infermieri hanno agito nello stesso modo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA