Covid, Fontana: «Oggi in Lombardia nessun decesso» «Oggi in Lombardia non registriamo decessi e il numero dei ricoveri continua a diminuire». Lo ha fatto sapere il presidente Attilio Fontana.

Nessun decesso per conseguenze del coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore: lo fa sapere il presidente della Regione Attilio Fontana e per ritrovare una casellina bianca bisogna risalire al 6 ottobre 2020. In mezzo il picco di 347 vittime registrato il 3 dicembre.

“Un’altra ottima notizia. La più bella che potessimo ricevere: oggi in Lombardia non registriamo decessi e il numero dei ricoveri continua a diminuire - ha detto Fontana - Colgo, ancora una volta, l’occasione per ringraziare tutti i lombardi, invitando, chi ancora non l’avesse fatto, a vaccinarsi e a mantenere i comportamenti virtuosi che conosciamo”.

In provincia di Monza e Brianza i decessi totali sono 2.524, a meta giugno era stata registrata una settimana senza vittime.

