Coronavirus, i dati del 3 dicembre: +323 nuovi casi a Monza e Brianza, 347 decessi in Lombardia. E Fontana parla di «zona gialla» dall’11 dicembre Il bollettino della Regione per giovedì 3 dicembre 2020: sono +323 in nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza, sono +3.869 i nuovi casi in Lombardia. Ma sono +347 i decessi in un giorno, 993 in Italia per un record negativo. Intanto Fontana prevede la «zona gialla».

Sono +323 in nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza, sono +3.869 i nuovi casi in Lombardia con 36.271 tamponi effettuati per un rapporto del 10,3%. Ma sono +347 i decessi in un giorno, 993 in Italia per un record negativo: è infatti il numero più alto di vittime da inizio emergenza.

Sono i numeri del bollettino della Regione per giovedì 3 dicembre 2020. Che evidenzia anche numeri in calo: diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-197, 7.025) sia nelle terapie intensive (-19, 836). Il numero dei tamponi effettuati è 36.271, 3.751 sono i nuovi positivi (10,3%). I guariti/dimessi sono 3.869.

Intanto in un punto stampa di aggiornamento a Palazzo Lombardia il presidente Attilio Fontana ha detto che «dovremmo entrare in zona gialla dall’11 dicembre».

Il passaggio dall’attuale zona arancione a zona gialla, spiega Fontana, «dovrebbe essere automatico se i numeri continuano a essere così nei prossimi giorni» e dopo la firma dell’ordinanza da parte del ministro alla Salute Speranza.

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.311, di cui 495 a Milano città

Bergamo: 104

Brescia: 269

Como: 457

Cremona: 74

Lecco: 68

Lodi: 121

Mantova: 86

Monza e Brianza: 323

Pavia: 299

Sondrio: 95

Varese: 454.

© RIPRODUZIONE RISERVATA