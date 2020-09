Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Covid a scuola: 500 partecipanti all’incontro di Ast e Asst. Nei punti tampone testate 1300 persone tra studenti e personale Cinquecento rappresentanti del mondo scolastico (84 in presenza, i restanti in videocollegamento) che hanno partecipato all’incontro sabato 26 nell’Auditorium Enrico Maria Pogliani dell’Ospedale San Gerardo di Monza. C’erano pediatri, medici, dirigenti e coordinatori scolastici, docenti, educatori, rappresentanti dei genitori e amministratori comunali.

Come gestire i casi di Covid a scuola. Un tema sempre più attuale che è stato affrontato nell’incontro informativo e di confronto “Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell’infanzia – gestione di casi e focolai di CoviD-19” organizzato da Ats Brianza e Asst Monza con il Comune di Monza e il Distretto.

Cinquecento rappresentanti del mondo scolastico (84 in presenza, i restanti in videocollegamento) che hanno partecipato all’incontro sabato mattina 26 settembre nell’Auditorium Enrico Maria Pogliani dell’Ospedale San Gerardo di Monza. C’erano pediatri, medici di medicina generale, dirigenti e coordinatori scolastici, docenti, educatori, rappresentanti dei genitori e amministratori comunali.

“Abbiamo deciso di organizzare questo incontro – spiega il Direttore Generale di Ats Brianza Silvano Casazza - per rispondere alle tante domande che arrivano dal mondo scolastico e dalle persone, operatori, amministratori, famiglie, che sono coinvolte. Abbiamo provato a fornire tutte le indicazioni necessarie per garantire il proseguimento dei servizi educativi in sicurezza, rispondendo alle esigenze dei soggetti interessati”.

Dal 16 al 22 settembre sono state testate, presso i punti tampone dedicati alla scuola, 1301 persone tra studenti/allievi e personale scolastico docente e non docente, di questi 40 sono risultati essere positivi a tampone nasofaringeo per ricerca di RNA virale e 12 dei 40 positivi sono stati intercettati tra i contatti di caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA