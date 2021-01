Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 7 gennaio 2021 Nervi tesi per la riapertura delle scuole superiori sul Cittadino di giovedì 7 gennaio 2021: i professori chiedono di essere vaccinati per primi ed è una petizione nazionale partita da Monza per iniziativa di tre docenti del liceo Zucchi. In copertina del CittadinoPiù la nuova proprietà e il nuovo direttore del Cittadino.

Nervi tesi per la riapertura delle scuole superiori, i professori chiedono di essere vaccinati per primi. C’è una petizione nazionale partita da Monza per iniziativa di tre professori del liceo Zucchi in apertura del Cittadino di giovedì 7 gennaio 2021.

prima pagina ilCittadinoMb giovedì 7 gennaio 21

Docenti del liceo classico monzese chiedono che si anticipi la campagna vaccinale per i professori (inizialmente prevista per la terza fase), 60 colleghi di vari istituti aderiscono e sottoscrivono il documento. Le altre richieste: “Test sierologico alla ripartenza e screening dei ragazzi”.

Intanto i numeri dei vaccini al San Gerardo: da oggi 282 somministrazioni quotidiane sette giorni su sette. Mercoledì vaccinate 241 persone. In calo il numero dei ricoveri.

L’emergenza continua è anche economica e una delle categorie più colpite è quella della ristorazione con l’allarme: “Il 40% delle attività rischia di chiudere”.

In un viaggio di otto pagine il Cittadino racconta scuola, teatro, ristorazione, con un focus sul quartiere di San Biagio. Che ora dice: “Alle famiglie servono prospettive”.

La pandemia non ferma la lotta al crimine con le forze dell’ordine locali divise tra servizi di prevenzione del contagio e di assistenza e quelli più tradizionali, soprattutto indirizzati sulla lotta allo spaccio e al traffico di droghe.

Ma anche il capodanno folle di sei ragazzi che hanno violato la piscina Pia Grande, festeggiando anche con degli spari.

In cronaca il no del Comune alla richiesta di ampliamento di Esselunga in via Libertà, i redditi dei politici in consiglio comunale, il piano neve che dopo il flop rischia di finire in tribunale.

Poi i primi nati e l’identikit della città secondo i dati Istat.

L’addio alla professoressa Pina Spelta, all’artista Luigi Diligenti. E il ricordo dell’ex sindaco di Milano Marco Formentini, da parte dei leghisti monzesi Marco Mariani e Fabio Meroni.

In sport l’Ac Monza che pareggia a Lecce e dice: “Nessuno ci mette sotto”. In economia si parla della Brexit vista dalla Brianza, in cultura il poeta Carlo Porta.

In copertina del CittadinoPiù la nuova proprietà e il nuovo direttore del Cittadino. L’imprenditore monzese 40enne Davide Erba, presidente del Seregno Calcio e azionista de IlGiornale.it, ha acquisito la totalità delle azioni dalla precedente proprietà e ora punta a traghettare la storica testata nel futuro. Il nuovo direttore è il 36enne Cristiano Puglisi.

