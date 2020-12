Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 31 dicembre 2020: Monza, Brianza nord, Brianza sud, Vimercatese, Valle del Seveso L’inizio della campagna vaccinale in provincia di Monza e Brianza e i disagi causati dalla neve in primo piano su il Cittadino che arriva in edicola giovedì 31 dicembre con un altro numero speciale che propone tutte le edizioni in un numero solo.

L’inizio della campagna vaccinale in provincia di Monza e Brianza e i disagi causati dalla neve in primo piano su il Cittadino che arriva in edicola giovedì 31 dicembre con un numero speciale, l’ultimo dell’anno, che riunisce l’edizione di Monza e quelle delle Brianze, Brianza nord, Brianza sud, Vimercatese, Valle del Seveso.

È il numero che tradizionalmente presenta il personaggio dell’anno. Il CittadinoMb ha pensato a un personaggio simbolico e ha scelto Pietro Terragni, l’imprenditore di Bellusco che ha assunto la vedova di un dipendete storico stroncato dal coronavirus. Premiato per il suo gesto anche dal presidente Mattarella.

Ed è anche l’uscita con il riassunto in dodici pagine delle notizie dell’anno.



La campagna vaccinale ha preso il via domenica 27 dicembre, all’ospedale San Gerardo come in tutta Europa. Primo vaccinato a Monza l’infermiere Matteo Cesana, responsabile del dipartimento emergenza dell’Asst di Monza. A Milano l’infermiera Adele Gelfo, residente a Lazzate. Ora il via alla fase operativa vera e propria a Monza e Vimercate.

E poi la neve: lunedì mattina sono saltati buona parte dei piani neve previsti dai Comuni con notevoli disagi per i cittadini. Monza e Muggiò hanno diffidato le aziende che hanno in appalto il servizio di sgombero neve. Ma in edicola ci sono anche le foto dell’incanto della neve in Brianza e di chi si è divertito con gli sci.

In evidenza l’esordio con gol (e uno annullato) di Mario Balotelli nella vitttoria rotonda dell’Ac Monza contro la capolista Salernitana. Ora biancorossi a -2 dalla vetta della Serie B.

La stretta di capodanno dei Comuni sui botti di capodanno in zona rossa causa emergenza coronavirus e col coprifuoco.

A Monza il sindaco Dario Allevi che prende tempo sulla ricandidatura, l’ex sede del Cittadino che diventa appartamenti, la Befana del Motociclista versione 2020 e la storia del pane di San Gerardo.

Brianza nord: ancora infiltrazioni delle mafie e nuove interdittive per la chiusura di un discopub a Giussano. Altri provvedimenti per società di Seregno e Desio.

A Seregno chiude l’azienda familiare Dell’Orto Addobbi.

Brianza sud: inizia l’1 gennaio la nuova era dell’ospedale che lascia l’Asst di Monza e va con Vimercate. Primi uffici svuotati. E poi il progetto del nuovo palazzo del Mobile di Lissone con negozi e ristorazione.

Vimercatese: il piano del traffico di Brugherio e il via libera al centro di produzione dell’ipermercato Il Gigante ad Arcore (con no ribadito da Villasanta).

Valle del Seveso: la battaglia del Comune contro i “panettoni” decorati da street artist e il caso della casa vacanze a Madesimo dell’oratorio di Seveso, al centro di uno scontro tra eredi e parrocchia.

