Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 6 febbraio 2020 Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 6 febbraio 2020: il panico da Coronavirus atterrato a Monza, un ristorante cinese a rischio chiusura, gli arresti per l’aggressione a Brumotti e alla troupe di Striscia la Notizia.

La psicosi Coronavirus è atterrata a Monza. C’è l’inchiesta sulle conseguenze dell’emergenza in apertura del Cittadino di giovedì 6 febbraio 2020: parlano i monzesi in Oriente, ma soprattutto i commercianti cinesi in città che stanno pagando lo scotto di un panico che svuota soprattutto i ristoranti. E un locale storico, aperto dal 1989, annuncia il rischio chiusura causa incassi dimezzati e costi di gestione troppo alti.

prima pagina il Cittadino di Monza giovedì 6 febbraio 2020

VAI ALL’EDICOLA DIGITALE Leggi il Cittadino di giovedì 6 febbraio 2020 a 0,99 cents



In edicola con il Cittadino anche la nuova puntata della rubrica dell’Innovazione, novità partita con il 2020: l’appuntamento è con la start-up che in autodromo forma i piloti dentro una stanza. Col la realtà virtuale.



Le notizie. In cronaca e giudiziaria gli arresti per l’aggressione a Vittorio Brumotti e alla troupe di Striscia la Notizia.

Di nuovo corso Milano: il Cittadino è tornato a parlare con i negozianti dopo le risse violente delle settimane scorse. «Viviamo nella paura», dicono. E poi il caso, a lieto fine, delle ceneri di un uomo - un padre - rubate nel fine settimana a Carnate e ritrovate a Monza.

In evidenza le aree dismesse e la ex Fossati Lamperti. I residenti di un condominio limitrofo ne denunciano la pericolosità: «Rischia di crollarci addosso».

In primo piano un approfondimento sullo stato dell’appalto dei rifiuti con la vicenda ripercorsa tappa per tappa e la battaglia politica in consiglio. E una inchiesta sul Lambro ispirata da un lavoro analogo del Cittadino di 50 anni fa: nonostante sia molto migliorata, la qualità dell’acqua è ancora “appena sufficiente”. Intanto i Cittadini per l’aria lanciano i rilevamenti diffusi.

In cronaca il vertice in Provincia sullo svincolo dell’Esselunga in viale Libertà, la vittoria del negozio di dischi Carillon che riapre a Lissone e gli studenti dell’Olivetti selezionati dalla Fondazione presieduta da Carlo Cracco.

Curiosità: nella serie dedicata alla Città ritrovata l’archeologo Stefano Pruneri racconta ai lettori com’era fatta la vera chiesa di San Maurizio dove venivano sepolti i condannati a morte.

In Sport l’intervista all’ex biancorosso Reginaldo e l’omaggio del basket monzese a Kobe Bryant.

Sul Cittadino Più, in economia l’intervista al nuovo segretario generale di Apa Confartigianato Imprese, Enrico Brambilla; in cultura gli spettacoli teatrali e i concerti del weekend, l’iniziativa benefica di cui è media partner alla galleria Villa Contemporanea di via Bergamo: “Abbaglio Rem” quando tutti sabato 8 febbraio potranno tuffarsi in una piscina di banconote. E Marco Castoldi in arte Morgan al Festival di Sanremo 2020.

In edicola con il giornale lo speciale Affari di casa, dedicato al mercato immobiliare di Monza e Brianza.

LA VIDEO-EDICOLA

© RIPRODUZIONE RISERVATA