Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 15 ottobre 2020 (anche l’autunno di KmZero) Ancora la cronaca in apertura del Cittadino di giovedì 15 ottobre 2020 e l’Operazione Dedalo, il blitz della polizia di Stato per bonificare i giardini di via Azzone Visconti dai pusher.

La settimana a Monza si è aperta con una retata della polizia di Stato nei giardini tra via Visconti e Rota-Grassi e poi il giorno successivo con altri controlli in zona stazione ferroviaria che hanno visto alzarsi in volo anche l’elicottero. C’è l’operazione Dedalo, chiusa con più di 50 ordinanze di custodia cautelare in un blitz durato 48 ore, in apertura del Cittadino in edicola giovedì 15 ottobre 2020.

E il giornale torna a dare voce alle testimonianze di chi gravita intorno ai giardini del Nei che raccontano una situazione di grande degrado e difficoltà.

In primo piano però è tornato il Covid. I numeri della provincia di Monza e Brianza hanno ricominciato a salire e le prime conseguenze si vedono sugli ospedali dove i pazienti ricoverati per effetti del coronavirus sono raddoppiati in una settimana. In edicola il punto della situazione del San Gerardo di Monza, e anche degli ospedali di Desio e Vimercate. La Brianza in questo momento rappresenta il territorio più colpito dopo Milano e la città metropolitana e tutto il sistema deve tenere il passo.

Le conseguenze sono anche sulle scuole, sia per le classi in isolamento fiduciario – a Triante il caso di una quinta elementare rimandata a casa in quarantena lunedì mattina a causa di una mail dell’Ats non vista per tempo – sia anche per i numeri ridotti del personale che in certi casi costringono il dirigente scolastico a tornare in cattedra per fare lezione (all’Istituto Mapelli).

Intanto la Provincia ha pianificato il coordinamento anticovid per le scuole superiori della Brianza.

Ma la crisi da Covid morde anche il commercio: l’allarme parte dall’unione commercianti che segnala il caso dei numerosi negozi vuoti in centro, mai sfitti così a lungo. Le immobiliari confermano. Intanto l’amministrazione è al lavoro per la nuova edizione di Christmas Monza.

Le cronache dalla città raccontano anche delle proteste di chi deve raggiungere Monza o attraversarla per l’apertura ridotta di viale Cavriga nel parco (che a settembre è stato riaperto solo nell’orario di punta mattina e sera). Numerose le richieste al Comune, che però non sembra voler cambiare idea.



Riflettori di nuovo accesi sull’urbanistica: con la presentazione in anteprima del nuovo progetto di recupero per l’ex Buon Pastore, atteso da un cantiere di 10 anni.

Le storie. L’intervista con cui il nuovo presidente di Anpi MB Fulvio Franchini che ha preso il testimone da Loris Maconi.

E Carlo Acutis, dichiarato beato e proposto patrono di internet. Sul Cittadino la testimonianza di una dottoressa raggiunta in Nicaragua che era presente al ricovero del ragazzo a Monza, nel 2006 per una leucemia fulminante.

Altre notizie che aiutano a fare del bene: oltre a Cariplo che ha stanziato oltre 800mila euro per le onlus della Brianza, ci sono tre corse virtuali: per aiutare il San Gerardo in tema Covid, con il Rotary per centri vaccinazione paesi poveri e con NeValelapena per i malati di sarcoma

Il Comitato Maria Letizia Verga lancia lo shopping è online e propone le zucche di cioccolato per halloween.

Nel fine settimana arriva il PV Festival: si apre sabato 17 ottobre la seconda edizione del Festival internazionale del video partecipativo promosso dall’associazione Liberi Svincoli. Una vetrina cosmopolita per un evento unico in Italia, a Monza per il secondo anno consecutivo. Nell’edizione dell’anno della pandemia tutti gli eventi saranno disponibili in streaming, per consentire anche a chi non potrà fisicamente partecipare agli eventi al Binario 7, di seguire comunque incontri, dibattiti e proiezioni. Il CittadinoMb è media partner.

In sport il rinvio di Monza-Vicenza, terza giornata di serie B che era in programma sabato alle 14 allo stadio di Monza. E l’intervista a Lorenzo Pirola che ha esordito in nazionale.

Infortuni sul lavoro (compresi infortuni da Covid), contratti da rinnovare e l’assemblea generale di Assolombarda sono le notizie di economia, in Cultura le Giornate Fai di autunno e il ritorno della rassegna La passione per il delitto, edizione numero 19, che quest’anno va in scena a Villa Greppi e anche a Triuggio, Briosco e Correzzana

Il Cittadino Young, la pagina dedicata ai ragazzi, intervista il giornalista e scrittore Federico Taddia su giochi da fare in sicurezza in gruppo ma a un metro di distanza.

In edicola con il Cittadino la terza uscita di KmZero, l’inserto enogastronomico a cadenza stagionale per raccontare il territorio attraverso i prodotti e i produttori. Il tema è ovviamente l’autunno, in copertina lo chef Gilberto Farina della Piana di Carate Brianza. Poi la vera Luganega di Monza, castagne e cioccolato, la vendemmia nella birra, un cocktail alla mandorla, vini del Garda e una gita nell’Oltrepò.

