Correzzana avvia i lavori al cimitero finanziati dal bando regionale, due giorni di chiusura a Lesmo Mercoledì 2 marzo prenderanno il via i lavori di riqualificazione al cimitero di Correzzana, finanziati grazie al contributo di Regione Lombardia. Lavori di estumulazione sono in programma invece al camposanto di Lesmo martedì 1 marzo e lunedì 7 marzo e sarà vietato l’accesso ai visitatori

Mercoledì 2 marzo prenderanno il via i lavori di riqualificazione al cimitero di Correzzana, finanziati grazie al contributo di Regione Lombardia vinto con il bando “Interventi di messa in sicurezza nei Cimiteri dei Piccoli Comuni Lombardi” : non sarà necessario chiudere il cimitero, ma alcune aree potranno essere momentaneamente interdette al passaggio per consentire lo svolgimento dei lavori.

Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione in autobloccanti dei viali del cimitero, nonché la manutenzione straordinaria del piano interrato dei colombari, comprensiva di nuova intonacatura delle scale. Saranno inoltre verniciate le pareti del primo piano dei colombari. Il valore complessivo del progetto ammonta a circa 36.000 euro e oltre metà di questi costi sono coperti con i fondi regionali ossia 20.000 euro.

Lavori di estumulazione sono in programma invece al camposanto di Lesmo martedì 1 marzo e lunedì 7 marzo e sarà vietato l’accesso ai visitatori.

