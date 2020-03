Coronavirus, contagiato un giudice del tribunale di Monza: colleghi in auto isolamento. Nuovi casi a Vimercate (3) e Giussano Si allunga l’elenco dei Comuni della Provincia di Monza che contano cittadini contagiati da Covid-19.

Si aggiorna la mappa dei contagi di Coronavirus in Brianza. Dopo i casi registrati nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo a Meda e Aicurzio, gli ultimi ad aggiungersi alla conta, è stato il Comune di Giussano a dare un altro annuncio di contagio nella mattinata di sabato: «Mi è stato comunicato ufficialmente che un cittadino giussanese é risultato positivo al Coronavirus - ha scritto il sindaco Marco Citterio -. In questo momento é ricoverato presso una struttura ospedaliera. Vi chiedo la massima collaborazione nel rispetto scrupoloso delle misure igienico-sanitarie riportate sul sito del Ministero della Sanità e sul sito di Regione Lombardia. Raccomando alla popolazione con più di 65 anni di limitare allo stretto necessario le uscite dalla propria abitazione e di evitare comunque in luoghi affollati. Sarà mia cura comunicarvi tempestivamente eventuali aggiornamenti». Poche ore dopo è stato istituito a Giussano il Centro operativo comunale. Il sindaco Marco Citterio ha firmato questo pomeriggio, sabato 7 marzo, il decreto che istituisce il Coc, Centro operativo comunale ( per i Comuni sopra i 20mila abitanti) per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Del Centro operativo comunale fanno parte il sindaco, il comandante della polizia locale Martino De Vita, la responsabile dei Servizi sociali Francesca Tidori , dal Coordinatore Gruppo Protezione Civile A.N.C. Marco Valsecchi, dal presidente della Croce bianca, Matteo Ballabio, dai responsabili delle aree comunali delle Insfrastrutture David Cornacchia e della Comunicazione Paola Arrigoni . Ne fanno parte anche il Vice comandante della Locale Daniele Schito e Attilio Brignola, responsabile protezione civile.



Nel pomeriggio di sabato 7 marzo, poi, è toccato al sindaco di Vimercate Francesco Sartini dare via social l’annuncio della positività di tre concittadini: «I referenti di Ats mi hanno comunicato che tre nostri concittadini sono risultati positivi al Covid19. I tre vimercatesi sono ricoverati all’ospedale cittadino e le loro condizioni di salute non risultano essere gravi. Come da protocollo il personale di Ats ha già adottato tutte le misure di sicurezza previste in materia, comprese quelle precauzionali con le persone che sono state in contatto con loro.



Nel pomeriggio di sabato 7 si è avuta la conferma che un magistrato della Terza sezione civile del tribunale di Monza, quella che si occupa di esecuzione e fallimenti, è risultato positivo al Covid-19. Il magistrato si è sentito male giovedì e si è scoperto il contagio. Proprio il giorno prima, tutti i magistrati della sezione avevano partecipato a una camera di consiglio, alla quale ha partecipato anche il collega contagiato. Per questo motivo i giudici si sono messi in auto-isolamento. La sede della terza sezione del tribunale, nell’edificio di via Vittorio Emanuele in centro a Monza, è oggetto nel fine settimana di una profonda sanificazione. Anche un pm che ha partecipato a un’udienza con questo giudice, si è messo in auto isolamento. L’Ordine dei commercialisti di Monza ha invitato tutti i colleghi che avessero avuto contatti «con i magistrati della sezione ad adottare le opportune misure prudenziali».



Gli ultimi, venerdì 6 marzo, riguardano conferme di uno a Cesano Maderno, due a Lissone, uno a Vedano al Lambro, uno a Carnate. In serata gli annunci di Concorezzo e Bernareggio e Desio. Nessuno sarebbe in pericolo.

