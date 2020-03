Coronavirus, multa e denuncia in arrivo per i ragazzi entrati nel parco chiuso di Bovisio Masciago La polizia locale di Bovisio Masciago è riuscita a identificare i tre ragazzi che sono entrati mercoledì nel parco chiuso per le disposizioni per il contenimento del Coronavirus. Verranno multati e denunciati.

La polizia locale giovedì è riuscita a identificare i tre ragazzi che sono entrati mercoledì nel parco di Bovisio Masciago chiuso per le disposizioni per il contenimento del Coronavirus. Abitano nelle vicinanze. Si tratta di un 23enne e di due minorenni. Verranno multati e denunciati.

Il caso di Besana in Brianza non è rimasto dunque isolato. I tre ragazzi che si erano introdotti nel parco di via Oberdan nonostante fosse chiuso. Per prevenire questi assembramenti il sindaco ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura dei parchi recintati e il divieto di accesso in quelli non recintati.

