Coronavirus, i dati di giovedì 24 giugno: +10 contati a Monza e Brianza, scendono i ricoveri Continuano a scendere i ricoveri per Covid negli ospedali lombardi. Giovedì 24 giugno i nuovi positivi a Monza e Brianza sono stati 10, il numero delle vittime è salito a 2.521.

Sono 10 i nuovi positivi registrati nella giornata di giovedì 24 giugno nel territorio di Monza e Brianza. Molto meno di un decimo del totale in tutta la regione Lombardia, dove ne sono stati contati 155 a fronte di 32.837 tamponi. Continua intanto il tasso di ricoveri regionale: in intensiva ci sono ora 65 persone (-7 rispetto al giorno precedente) e negli altri reparti 321 pazienti (-29). Sono morte per le conseguenze del Covid altre 4 persone, che porta il totale dall’inizio della pandemia a 33.765: una di queste a Monza e Brianza, dove le vittime sono ora in totale 2.521.

I nuovi casi per provincia

Milano: 54 di cui 27 a Milano città

Bergamo: 4

Brescia: 19

Como: 6

Cremona: 12

Lecco: 0

Lodi: 11

Mantova: 5

Monza e Brianza: 10

Pavia: 7

Sondrio: 1

Varese: 12

