Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus, i dati del 7 novembre: +1.638 nuovi casi a Monza e Brianza, 11.489 in Lombardia Il bollettino della Regione per sabato 7 novembre 2020: +1.638 i nuovi positivi a Monza e Brianza, mai così tanti e più del +1.362 del 27 ottobre. In Lombardia sono +11.489 casi con 46.099 tamponi effettuati e un rapporto pari al 24,9%.

Sono +1.638 i nuovi positivi a Monza e Brianza, mai così tanti e più del +1.362 del 27 ottobre. La settimana indicata dalle istituzioni come quella su cui era stata decisa la “zona rossa”. In Lombardia sono +11.489 con 46.099 tamponi effettuati e un rapporto pari al 24,9%. È il bollettino della Regione per sabato 7 novembre 2020.

Ci sono 1.118 guariti/dimessi, comunica la Regione. Ci sono anche +40 ricoveri in terapia intensiva che porta il totale a 610 e +250 in altri reparti, per un totale di 5.813 persone ricoverate.

Registrati anche 108 decessi per un totale di 18.226 persone morte da inizio emergenza. Sono +15 a Monza e Brianza per un totale di 1.060.

i dati regionali dicono che sono stati +224 i contagi a Monza città, +106 a Lissone, +95 a Desio.

I nuovi casi per provincia

Milano: 4.520, di cui 1.758 a Milano città

Bergamo: 382

Brescia: 710

Como: 891

Cremona: 256

Lecco: 283

Lodi: 207

Mantova: 359

Monza e Brianza: 1.638

Pavia: 550

Sondrio: 135

Varese: 1.222.

© RIPRODUZIONE RISERVATA