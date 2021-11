Coronavirus, i dati del 4 novembre: +43 positivi a Monza e Brianza, in Lombardia numeri in risalita e 15 decessi Sono quindici i decessi nel bollettino della Regione di giovedì 4 novembre 2021. Sono 43 i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Monza e Brianza, sono 745 in Lombardia con 105.766 tamponi effettuati e un rapporto di positività salito a 0,7%. Un anno fa, all’inizio della zona rossa in Lombardia, erano stati 898 in provincia di Monza.

Sono stabili il ricoveri in terapia intensiva (49) e +13 nei reparti (330). I quindici decessi portano il totale complessivo a 34.187. Tre sono stati registrati a Monza e provincia (2.562).

Un anno fa, il 4 novembre 2020, la Lombardia finiva in zona rossa nella allora nuova divisione dell’Italia in fasce di rischio: in provincia di Monza e Brianza i nuovi positivi erano stati 898, in Lombardia +7.758 con 43.716 tamponi effettuati, che era considerato un numero alto, per una percentuale del 17,7%.

I nuovi casi per provincia: Milano: 241 di cui 103 a Milano città; Bergamo: 45; Brescia: 72; Como: 45; Cremona: 40; Lecco: 17; Lodi: 20; Mantova: 30; Monza e Brianza: 43; Pavia: 34; Sondrio: 16; Varese: 99.

