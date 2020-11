Coronavirus, i dati del 4 novembre: +898 nuovi casi a Monza e Brianza, in calo il rapporto positivi-tamponi Il bollettino di Regione Lombardia per mercoledì 4 novembre 2020: sono +898 i nuovi casi in provincia di Monza e +7.758 i nuovi positivi in Lombardia con 43.716 tamponi effettuati (numero alto) per una percentuale del 17,7%, in calo rispetto al 21% di martedì.

Andamento abbastanza stabile negli ultimi tre giorni dei contagi in Brianza: sono +898 i nuovi casi in provincia di Monza e +7.758 i nuovi positivi in Lombardia con 43.716 tamponi effettuati (numero alto) per una percentuale del 17,7%, in calo rispetto al 21% di martedì. È il bollettino di Regione Lombardia per mercoledì 4 novembre 2020.

Stabili i numeri dei ricoveri: +32 ingressi in terapia intensiva (totale 507) e +278 non in terapia intensiva (5.018). Sono +96 i decessi per un totale di 17.848 persone morte da inizio emergenza.

Si contano 1.495 guariti/dimessi per un totale complessivo di 101.610 (+1.495), di cui 5.169 dimessi e 96.441 guariti.

I dati locali dicono che sono ancora +110 i nuovi positivi a Monza, come martedì, il +46 di Cesano Maderno porta al superamento dei mille casi (1.024), come a Seregno, Lissone, Limbiate e Desio. Sono +12 i decessi per il totale di 1.017.

I nuovi casi per provincia

Milano: 3.613, di cui 1.726 a Milano città

Bergamo: 240

Brescia: 587

Como: 457

Cremona: 152

Lecco: 230

Lodi: 129

Mantova: 188

Monza e Brianza: 898

Pavia: 314

Sondrio: 135

Varese: 607.

