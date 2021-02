Coronavirus, i dati del 24 febbraio: +274 nuovi positivi a Monza e Brianza, superata quota 2mila morti Il bollettino della Regione per mercoledì 24 febbraio 2021: sono +274 i nuovi casi positivi a Monza e in Brianza, sono +3.310 in Lombardia con 50.268 tamponi effettuati e un rapporto di positività di 6,5%. In Brianza si è superato il tetto dei 2mila morti da inizio emergenza.

Sono +274 i nuovi casi positivi a Monza e in Brianza, sono +3.310 in Lombardia con 50.268 tamponi effettuati e un rapporto di positività di 6,5%. È il bollettino della Regione per mercoledì 24 febbraio 2021, il giorno in cui in Brianza si è superato il tetto dei 2mila morti da inizio emergenza. Boom a Brescia, finita in zona arancione rafforzata, con 901 casi.

I dati dicono -2 ricoveri in terapia intensiva (406) e +29 nei reparti ordinari (3.946). I guariti/dimessi sono +2.762 per un totale di 503.152, di cui 3.509 dimessi e 499.643 guariti.

I decessi sono +38 per un totale complessivo di 28.184; +5 in provincia di Monza e Brianza per un totale di 2.002 persone morte da inizio emergenza.

I nuovi casi per provincia: Milano: 773 di cui 333 a Milano città; Bergamo: 207; Brescia: 901; Como: 260; Cremona: 83; Lecco: 80; Lodi: 45; Mantova: 104; Monza e Brianza: 274; Pavia: 200; Sondrio: 11; Varese: 273.

