Coronavirus, i dati del 23 febbraio: +143 nuovi positivi a Monza e Brianza, ricoveri in crescita in Lombardia

Il bollettino della Regione di martedì 23 febbraio 2021, la giornata in cui entra in vigore la zona arancione “rafforzata” nella provincia di Brescia: sono +143 i nuovi casi positivi a Monza e in Brianza, sono +2.480 in Lombardia con 35.149 tamponi effettuati per un rapporto di positività del 7%. In crescita i ricoveri.