Coronavirus, i dati del 22 ottobre: Lombardia allo 0,3%, quattro decessi (due a Monza e Brianza dopo nove giorni stabili)

Il bollettino della Regione per venerdì 22 ottobre 2021: dodici nuovi positivi al coronavirus in provincia di Monza e Brianza, 381 in Lombardia con 97.653 tamponi effettuati e un rapporto di positività di 0,3%. Quattro i decessi, due a Monza e provincia.