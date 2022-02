Coronavirus, i dati del 19 febbraio: i numeri di Monza Brianza e Lombardia (7,5%) Il bollettino della Regione di sabato 19 febbraio: sono stabili i nuovi casi positivi al coronavirus a Monza e in Brianza (436) e sono 5.231 in Lombardia con 69.315 tamponi effettuati e un tasso di positività al 7,55%. 49 i decessi.

Sono stabili i nuovi casi positivi al coronavirus a Monza e in Brianza (436) e sono 5.231 in Lombardia con 69.315 tamponi effettuati e un tasso di positività al 7,55%. È il bollettino della Regione di sabato 19 febbraio.

C’è 1 ricoverato in più in terapia intensiva (156) e -132 nei reparti (1.391). Sono 49 i decessi per un totale di 38.286 persone morte dall’inizio dell’emergenza. Sono 3 registrati in provincia di Monza e Brianza (2.896).

I nuovi casi per provincia : Milano 1.498;, Brescia 749; Varese 474; Monza e Brianza 436 ; Pavia 318; Bergamo 375; Como 351; Cremona 201; Mantova 288; Lodi 115; Lecco 130; Sondrio con 96.

© RIPRODUZIONE RISERVATA