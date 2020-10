Coronavirus, i dati del 15 ottobre: +196 nuovi casi a Monza e Brianza, +2.067 in Lombardia e 26 decessi Il bollettino della Regione per giovedì 15 ottobre 2020: +196 i nuovi casi in provincia di Monza e Brianza e +2.067 in Lombardia con 32.507 tamponi effettuati, numero più alto da inizio emergenza.

Sono +196 i nuovi casi in provincia di Monza e Brianza e +2.067 in Lombardia con 32.507 tamponi effettuati, numero più alto da inizio emergenza, per una percentuale pari al 6,3%. È il bollettino della Regione per giovedì 15 ottobre 2020.

Aumentano il numero dei decessi che, dopo il +17 di mercoledì, crescono a +26 per un totale di 17.037 persone morte da inizio emergenza. A Monza e Brianza le vittime salgono a 922.

Sono +8 i ricoveri in terapia intensiva (72) e +81 non in terapia intensiva (726). Si registra un +209 anche nella stima di guariti e dimessi per totale complessivo di 84.624, di cui 1.629 dimessi e 82.995 guariti.

Gli attualmente positivi sono 17.050.

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.053, di cui 515 a Milano città

Bergamo: 71

Brescia: 106

Como: 63

Cremona: 34

Lecco: 51

Lodi: 81

Mantova: 30

Monza e Brianza: 196

Pavia: 79

Sondrio: 22

Varese: 170

