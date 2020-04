Coronavirus, gli aggiornamenti di mercoledì 8 aprile Ora per ora, gli aggiornamenti sull’epidemia di Covid 19 nel territorio di Monza e Brianza per mercoledì 8 aprile 2020.

Ora per ora, gli aggiornamenti sull’epidemia di Covid 19 nel territorio di Monza e Brianza per mercoledì 8 aprile 2020.

Ore 10 Sulla questione mascherine il sindaco di Cavenago di Brianza Davide Fumagalli ha deciso diversamente dalle indicazioni di Regione Lombardia. Ritirate le 2.065 destinate al Comune per la distribuzione gratuita e avendo una popolazione di 7.300 cittadini, il sindaco si è mosso da solo: «Non avendo inoltre, ad oggi, ricevuto nessun criterio utile da seguire per la distribuzione, ho deciso di muovermi in autonomia per acquistare altre mascherine. Sono riuscito a reperire ulteriori 4.500 mascherine, che ci verranno consegnate mercoledì mattina alle 8.30, per un totale di 6.565 mascherine che ci permetterà di distribuirne a tutti i nuclei familiari di Cavenago. In particolare verranno consegnate n°1 mascherina ai circa 800 nuclei monoparentali e n°2 mascherine a tutti gli altri nuclei. Da giovedì mattina la distribuzione porta a porta per la quale porgo il mio personale ringraziamento a tutti i volontari che, anche in queste ore, stanno dando la loro disponibilità. Gli incaricati del Comune saranno riconoscibili da pettorine identificative e lasceranno le buste con le mascherine esclusivamente nelle caselle della posta, pertanto senza accedere agli ingressi delle abitazioni».

Ore 9.45 Ha approfittato del buio e delle strade deserte per scippare una donna appena scesa da un autobus e scappare a piedi. Ma è stato visto da una pattuglia della polizia locale di Monza impegnata nei controlli per l’emergenza coronavirus. L’uomo, 55 anni, è stato processato in teleconferenza. LEGGI QUI

Ore 9.30 «Le persone positive al Coronavirus sono attualmente 94. Le persone in sorveglianza attiva sono 106». È il bollettino serale dell’amministrazione di Cesano Maderno che informa anche della morte, comunicata da Ats, di una donna di 95 anni residente nella Rsa Don Meani.

A Besana in Brianza sono 39 le persone positive di cui 9 decedute, a Verano Brianza comunicate cinque nuove positività in un giorno: 26 persone contagiate dal Covid-19, 10 i sorvegliati a domicilio (+1). Due le persone decedute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA