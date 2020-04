Coronavirus, a Monza mascherine a prezzo calmierato nelle farmacie comunali Mascherine protettive chirurgiche certificate a tre veli in vendita a prezzi calmierati a Monza nelle farmacie comunali.

Mascherine protettive chirurgiche certificate a tre veli in vendita a prezzi calmierati a Monza nelle farmacie comunali. Farmacom, società partecipata del Comune, è riuscita ad acquistarne sul mercato in quantitativi sufficienti a garantire una fornitura costante e duratura. Una fornitura separata, e quindi ulteriore, rispetto ai dispositivi forniti dalla Regione.

Le famacie stanno vendendo già da alcuni giorni i dispositivi per un massimo di 10 mascherine a testa a un prezzo calmierato di 1,50 euro l’una. “Analogamente sono disponibili anche mascherine FFp2, anch’esse contingentate, a prezzo calmierato praticamente al costo”, fa sapere il Comune. Tutto questo per evitare accaparramenti da parte di singoli e per ridurre gli spostamenti dei cittadini.

Farmacom, nel corso dell’ultimo consiglio di amministrazione, ha deliberato inoltre di donare 5000 mascherine ai dipendenti comunali impegnati nei servizi essenziali, quindi maggiormente esposti al rischio.

«Ringrazio la società per la sensibilità che anche questa volta ha voluto dimostrare e per la vicinanza all’Amministrazione comunale nel fornire protezioni individuali indispensabili per chi deve vigilare e proteggere i cittadini monzesi, in questo momento così drammatico», ha detto il sindaco Dario Allevi.

