Renate: i carabinieri col Comune e la Caritas

Comune di Renate e carabinieri della stazione di Besana in Brianza insieme per la sezione Caritas renatese e per sostenere le famiglie in difficoltà nei giorni dell’emergenza Coronavirus. L’Arma ha risposto alla richiesta dell’amministrazione e ha fornito mezzi e uomini per la consegna a domicilio di derrate alimentari e beni di prima necessità in favore delle famiglie residenti.

Redazione online

Altri articoli