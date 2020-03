Coronavirus, gli aggiornamenti di lunedì 16 marzo: Monza chiude la ciclabile del Villoresi per assembramenti Ora per ora, gli aggiornamenti sull’epidemia di Covid 19 nel territorio di Monza e Brianza per lunedì 16 marzo 2020.

Ore 9.30 In una lunga intervista al Corriere della Sera il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha analizzato la situazione in Italia nell’emergenza Coronavirus: «Bisogna evitare in tutti i modi gli spostamenti non assolutamente necessari. È il momento dei sacrifici, delle scelte responsabili. Fin dall’inizio ho lavorato con spirito di unità, mettendo la salute al centro, il che credo spieghi quel 62% di consenso. Stiamo affrontando un’emergenza mai conosciuta dal Dopoguerra a oggi. La stragrande maggioranza degli italiani è consapevole che le regole servono a proteggere i nostri cari. Sono orgoglioso di guidare questa grandiosa comunità, che nel momento di massima difficoltà si ferma a cantare l’inno nazionale e a rivolgere un commosso applauso ai medici e agli infermieri che lavorano stremati in corsia. Se continueremo a rimanere a casa evitando contatti a rischio, saremo più efficaci nel contenere il virus. Gli scienziati ci dicono che non abbiamo ancora raggiunto il picco, queste sono le settimane più rischiose e ci vuole la massima precauzione. Non possiamo abbassare la guardia. È la sfida più importante degli ultimi decenni, per vincerla serve il contributo responsabile di 60 milioni di italiani».

Ore 9 Il sindaco di Monza Dario Allevi domenica sera ha aggiornato sulla situazione in città. Non ha dato numeri ma: “Negli ultimi tre giorni il numero delle persone contagiate nella nostra città e nella nostra provincia ha subito un’impennata molto preoccupante. Per questo mi corre l’obbligo rivolgervi l’ennesimo appello di #stareacasa, di evitare di uscire se non per seri e gravi motivi”. Le persone positive erano 24 all’ultimo aggiornamento sui numeri di giovedì 12 marzo.

Anche per questo domenica pomeriggio è stata chiusa, dopo le diverse segnalazioni di cittadini, la ciclabile del Villoresi: la polizia locale è intervenuta per disperdere gli assembramenti di persone in passeggiata o in sedute di running. Situazione simile anche lungo le mura di cinta del parco, chiuso ormai da qualche giorno per ordinanza del Comune.

Strade tendenzialmente vuote invece verso il centro città.



Intanto la Regione Lombardia ha modificato la visualizzazione della mappa dei contagi: dopo averla mandata online, alla fine della scorsa settimana, con il dato aggiornato comune per comune, dal fine settimana mostra solo il dato per provincia.

