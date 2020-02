Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus e attività scolastiche sospese, Conte: «Pieno accordo con i governatori, adotteremo misure di prudenza» «C’è un clima di grande collaborazione, domani mattina pubblicheremo il nuovo Dpcm», ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte uscendo dalla riunione con la Protezione Civile. Lo riferisce l’agenzia Ansa.

Per il Decreto “nero su bianco” occorrerà attendere domani mattina, domenica 1 marzo, ma il premier Giuseppe Conte sembra confermare quanto anticipato dal governatore lombardo Attilio Fontana a proposito della proroga della sospensione delle attività scolastiche nella regione (e in Emilia Romagna e Veneto) fino al 7 marzo. «Abbiamo concluso adesso la riunione, domani mattina pubblicheremo il nuovo Dpcm in pieno raccordo con le valutazioni dei governatori. C’è un clima di grande collaborazione», ha detto il premier uscendo dalla Protezione Civile secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa.

«In questo momento - ha aggiunto Conte - è riunito il comitato tecnico, (...) per quanto riguarda le regioni interessate adotteremo misure di prudenza che si distingueranno dalle altre». Oltre ad un secondo decreto: «lavoriamo a un terzo intervento ancora più organico, ancora più complessivo, siamo consapevoli che l’Italia necessita di una grande spinta economica».

