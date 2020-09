Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coppia di pensionati brianzoli trovata morta in Croazia, probabile omicidio -suicidio Secondo l’ambasciata Italiana a Zagabria si tratterebbe di una coppia originaria della provincia di Monza e Brianza. La tragedia in una abitazione di Lussinpiccolo, perla della Croazia, paese dell’isola di Lussino sull’Adriatico.

Secondo quanto riportato da numerose testate locali, l’ambasciata italiana a Zagabria avrebbe confermato che erano originari della provincia di Monza e Brianza Edoardo P., di 82 anni, e Giuseppina V., di 72, trovati senza vita, all’alba di lunedì 15 settembre, a Lussinpiccolo, perla della Croazia, paese dell’isola di Lussino sull’Adriatico. La coppia di pensionati sarebbe stata vittima di un omicidio-suicidio.

Nell’appartamento della coppia, sempre citando testate locali, è intervenuto personale della polizia e sanitario ma per i due coniugi non c’è stato nulla da fare. Da una prima ricostruzione l’82enne, per motivi al momento ignoti, avrebbe ucciso la moglie e poi si sarebbe tolto la vita gettandosi da una finestra della abitazione.

