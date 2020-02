Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Controlli antidroga nel parco delle Groane, due arresti Due arresti dei carabinieri della compagnia di Desio in una operazione antidroga nel parco delle Groane, a Ceriano Laghetto. Sequestrati un etto tra cocaina e marijuana e armi bianche.

È stato convalidato l’arresto dei due uomini fermati sabato dai carabinieri della compagnia di Desio in una operazione antidroga nel parco delle Groane, a Ceriano Laghetto, e conclusa con il sequestro di un etto tra cocaina e marijuana. I due, marocchini, facevano parte dei gruppi di spaccio che controllano il bosco e la pista ciclabile. Nel bosco i militari hanno trovato anche fornelletti e materiale per il campeggio. E hanno sequestrato anche armi nella disponibilità dei pusher: machete, roncola, coltello. Con le stesse armi bianche i due avevano posato in fotografie ritrovate negli smartphone

