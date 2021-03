Controlli anti assembramento a Monza: numerose pattuglie di carabinieri e polizia in zona tribunale Alcune pattuglie si sono portare nella serata di venerdì 5 marzo in piazza Anita Garibaldi, in pieno centro, di fronte al tribunale, per svolgere controlli anti assembramento nel rispetto delle misure di contenimento anti contagio Covid,

Alcune pattuglie dei carabinieri e polizia di Stato di Monza si sono portare nella serata di venerdì 5 marzo in piazza Anita Garibaldi, in pieno centro città, di fronte al tribunale, per svolgere controlli anti assembramento nel rispetto delle misure di contenimento anti contagio Covid. I militari dell’Arma e gli agenti stanno svolgendo un monitoraggio della zona caratterizzata dalla presenza di numerosi locali, autorizzati, come tutti gli altri, al solo asporto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA