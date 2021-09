Continuano le ricerche lungo l’Adda per ritrovare Orquidea Rosario Si chiama Orquidea Rosario la donna di 45 anni scomparsa a dCornate d’Adda dalla giornata di giovedì. Si sarebbe allontanata per fare una passeggiata lungo l’Adda, ma da allora non si hanno più sue notizie.

Si chiama Orquidea Rosario, 45 anni, la donna di Cornate d’Adda scomparsa da tre giorni, da quando cioò è uscita di casa nella tarda mattinata di giovedì 9 settembre e dalla frazione di Porto d’Adda, dove risiede con il compagno, avrebbe raggiunto il fiume Adda, in zona Stallazzo, per una camminata. A dare l’allarme in serata è stata la famiglia che si è presentata in caserma dai carabinieri di Bellusco. Subito sono scattate le ricerche e gli appelli sui social per ritrovare la donna, di origine domenicana ma residente da anni in Italia.

Orquidea Rosario

La stanno cercando ormai da giorni le forze dell’ordine, la protezione civile, il 118 e i vigili del fuoco intervenuti anche con le squadre del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e il personale specializzato con l’ausilio di cani e di droni. Le ricerche si stanno concentrando nel tratto compreso tra la centrale Esterle e la centrale Bertini lungo l’Adda.

