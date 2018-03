Lesmo, la Sp 135 chiusa al traffico in direzione Triuggio (Foto by Gabriele Galbiati)

Continua la potatura piante tra Lesmo e Triuggio: strada chiusa, traffico difficoltoso e code Dovrebbe riaprire regolarmente a partire da giovedì 22 marzo la strada che dalla rotonda della Yamaha di Lesmo porta verso Triuggio. Già chiusa per due giorni la scorsa settimana, la provinciale è tornata off limits lunedì con gravi disagi per gli automobilisti: questa volta infatti le auto dirette a Canonica sono state deviate solamente verso Biassono.

Dovrebbe riaprire regolarmente a partire da giovedì 22 marzo la strada che dalla rotonda della Yamaha di Lesmo porta verso Triuggio. Gli operai al lavoro per il taglio piante sul tratto di confine tra i due Comuni dovrebbero infatti terminare il loro intervento nella serata di mercoledì, consentendo così agli automobilisti di tornare a transitare senza problemi sulla Sp 135 in entrambe le direzioni.

La strada era già rimasta chiusa in entrata la scorsa settimana tra mercoledì e giovedì, causando diversi problemi viabilistici per l’inaspettato sbarramento della bretella di collegamento tra Lesmo e Triuggio. Automobilisti e residenti si erano infatti lamentati per le lunghe code e il mancato preavviso da parte degli enti competenti, rimanendo sbigottiti nel trovare la mattina dei “new jersey” di sbarramento all’imbocco della rotatoria.

Nella giornata di venerdì la strada era poi stata riaperta, così come nel weekend. L’ultimo capitolo della vicenda è però iniziato lunedì mattina con un cartello della Provincia di Monza e Brianza a segnalare la nuova chiusura, creando addirittura maggiori disagi viabilistici per la zona.

Mentre la scorsa settimana il traffico era stato deviato all’interno della frazione di Gerno, per poter raggiungere Triuggio attraversando prima via Caduti per la patria e poi via Volta, da lunedì invece le auto dirette a Canonica sono state deviate solamente verso Biassono. L’esodo degli automobilisti brianzoli dovrebbe però finalmente chiudersi. Una volta concluse le ultime potature tutti i veicoli potranno tornare infatti a transitare liberamente sulla via.

