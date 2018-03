Chiusa la strada tra Lesmo e Triuggio: traffico deviato per Gerno per due giorni La strada provinciale tra Lesmo e Triuggio è chiusa per due giorni a causa di lavori di potatura che si dovrebbero concludere entro giovedì sera. Traffico deviato all’interno di Gerno.

Rimarrà ancora chiusa per tutta la giornata di giovedì 15 marzo la strada che da Lesmo, dalla rotonda della Yamaha di Gerno, porta verso Triuggio. A partire da mercoledì mattina gli automobilisti sono stati deviati nel centro della frazione lesmese per raggiungere il paese vicino, a causa di alcuni lavori di potatura piante sulla strada provinciale.

L’inaspettata chiusura della bretella ha destato diversa curiosità e qualche piccolo disagio il traffico, ma vista la delicatezza degli interventi il Comune ha optato per sicurezza al blocco del traffico in entrata sulla via. Gli interventi in questione dovrebbero comunque concludersi entro sera e la viabilità dovrebbe tornare alla normalità per la giornata di venerdì, come spiegato anche dall’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Adamino: «I permessi che sono stati chiesti riguardavano solamente le giornate di mercoledì e giovedì. Ci aspettiamo che tutte le piante in questione vengano potate per favorire la riapertura della strada e il ritorno alla viabilità ordinaria per la giornata di venerdì».

Nei giorni scorsi inoltre è stato sistemato un altro disagio riguardante la zona. La scorsa settimana a causa del maltempo si erano aperte alcune buche nel centro della carreggiata della rotonda della Yamaha. Buche che proprio ad inizio settimana sono state riparate dagli operatori comunali, evitando così ulteriori disagi per gli automobilisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA